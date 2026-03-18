В Омской области осталось пять районов

Омскстат опубликовал данные о муниципальном устройстве региона на 1 января 2026 года. Как оказалось, к этому моменту в регионе остались пять муниципальных районов, остальные 27 сменили статус и преобразовались в муниципальные округа.

На сегодня в Омской области 1471 сельский населенный пункт. Число осталось неизменным, но уменьшилось число городских и сельских поселений. Так, если в 2023 году в Омской области существовали 26 городских поселений и 363 сельских, то сейчас эти цифры уменьшились до 4 и 65 соответственно.

Из городских поселений в регионе остались только Муромцевское, Чернолучинское, Русско-Полянское и Черлакское. Сельские поселения сохранились всего в пяти районах области. 23 из них расположены в Омском, 14 – в Муромцевском, по 10 – в Русско-Полянском и Черлакском районах, 8 – в Знаменском районе.

Больше всего населенных пунктов зарегистрировано в Омском (93), Тарском (76) и Любинском районах (74). Меньше всего сел осталось в Большеуковском (19), Одесском (20), Азовском районах (27).