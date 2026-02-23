Омск-Информ
Всего 1 житель: в Омской области составили список самых маленьких деревень

Он состоит из семи пунктов.

По данным Омскстата на начало 2025 года, в Омской области было 8 населенных пунктов, в которых всего по 1 жителю. Они располагаются в семи районах.

Список:

  • аул Омар в 15 км от Исилькуля;
  • аул Дюсетай в Москаленском районе в 70 км от Москаленок;
  • железнодорожный остановочный пункт 2826 км в Калачинском районе, в 34 км от Калачинска;
  • деревня Кордон Бергамак в составе Бергамакского сельского поселения в Муромцевском районе;
  • деревня Успенка в Седельниковском районе;
  • деревня Атачка в Тарском районе;
  • деревня Доронино в Тевризском районе;
  • деревня Крутоярка в Тевризском районе.

Ранее стало известно, что в список вымирающих в Омской области вошли десятки населенных пунктов. В них менее 10 жителей.

