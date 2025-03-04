К тому же десятки тысяч омичей не обеспечены сотовой связью.

Техническая возможность пользоваться интернетом и услугами сотовой связи есть у 1 млн 781 тыс. жителей Омской области, сообщает портал НГС55 со ссылкой на данные Минцифры. Учитывая, что в регионе проживают 1 млн 818 тыс. человек, получается, что 37 тыс. жителей не имеют такой возможности вообще.

Связи и интернета нет в малых населенных пунктах. Хотя каждый год цифровое неравенство стараются сократить, мощностей все равно не хватает.

В 2024 году вышки были установлены в 16 селах и деревнях, операторы по собственной инициативе добавили еще 31.