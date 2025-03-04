В Советском и Ленинском округах отдают земли на аукцион.

Документ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на проспекте Мира под объект строительной промышленности подписал глава города Омска. Сергей Шелест решил распорядится участком площадью более 7,5 тыс. кв. м, который расположен рядом с заводом сборного железобетона № 5.

Что там может появится, пока неизвестно, однако по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, здесь может быть построен объект капстроительства, в котором разместят различного вида производства: от строительных материалов до оборудования, лифтов, сборных домов и их частей.

Добавим, что аукцион по аренде участка в районе улицы Линейной в Ленинском округе площадью более 6,6 тыс. кв. м. тоже готовится. Он расположен рядом с железной дорогой, и уже известно, что на этой земле планируют построить складские помещения.