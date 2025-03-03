Через государственную границу шло сразу пять крупных партий корнеплода.

В прошлую пятницу, 28 февраля, из Омской области пытались вывезти сразу пять партий картофеля. Груз общей массой 110 тонн шел за границу – в Республику Узбекистан. Корнеплод везли нелегально, без необходимых документов.

– На продукции отсутствовала обязательная маркировка, а представленные фитосанитарные сертификаты оказались недействительными. Также перевозчик не смог предъявить декларацию о соответствии изготовителя, – сообщили в Управлении Россельхознадзора по Омской области.

Все фуры с картофелем вернулись на территорию России для устранения нарушений, а в отношении перевозчиков было возбуждено административное производство по статье 10.2 КоАП РФ за нарушение порядка вывоза подкарантинной продукции.

Как отметили в Россельхознадзоре, с начала года это уже 21-я попытка незаконного вывоза подкарантинных грузов в страны Средней Азии. Всего за границу не выпустили около 190 тонн продукции.