Омичей ждет скидка 20 % на заезды.

После долгой зимы каждому из нас нужно восстановить силы и набраться приятных впечатлений. Отель «Сказка» – это отличное место для перезагрузки организма.

Вас приведут в чувства свежий весенний воздух, прогулки на природе, пение птиц, релакс-программы от спа-салона и активные развлечения. Омичам не придется скучать, потому что к их услугам будет аквапарк, игропарк, спа, веревочный парк, акванариум, прокат и насыщенная программа от аниматоров.

Гостей порадует обновленное меню «шведского стола», кафе и гриль-бара. В меню – вкусные завтраки, обеды и ужины, ароматная пицца, бодрящий кофе и шашлык с ароматом настоящего дымка.

Весь март действует приятный бонус. Скидка 20 % при оформлении путевки на заезд от одних суток в будние дни или при заезде не несколько суток в выходные.

Подробные условия акций, категории и количество номеров можно уточнить по телефону 21-80-68.

ООО «Гранд». ИНН 5528036149. Реклама