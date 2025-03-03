Всего в город привезут 540 крупномерных саженцев различных пород. Среди них нередкие сосны и березы.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о крупной партии хвойных и лиственных деревьев. Их привезут в Омск в середине апреля. Эти саженцы высадят на улицах города в ходе весенних субботников.

Как уточнил глава города, лот в два миллиона рублей на поставку крупномерных саженцев выиграл предприниматель «ИП Юдина» из города Тамбова. На эту сумму подрядчик доставит в Омск 540 деревьев различных пород. Каждый саженец осмотрят сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства города.

Как явствует из документов закупки, больше всего в городе высадят сосен. На улицах города весной появятся 107 хвойных деревьев. Также довольно массово высадят березу бородавчатую, тополь серебристый, несколько видов ясеня. В перечень вошли липа мелколистная, ива ломкая, клен остролистный, лиственница сибирская, туя западная, боярышник Арнольда, яблоня ягодная, ель канадская.

Также в Омск привезут более 6700 штук рассады травянистых многолетников на сумму 1,6 миллиона рублей. Эти цветы украсят ландшафтные клумбы на площади Бударина, в сквере имени Казанника и на улице Березовой.