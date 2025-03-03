Гости могли поучаствовать в зимней рыбалке, перетягивании каната и отведать праздничных разносолов.

В минувшие выходные, 1 и 2 марта, в Большереченском музее-заповеднике «Старина Сибирская» прошла «Широкая Масленица». Праздник посетили 1523 человека.

Гостей приглашали принять участие в народных играх, катаниях с горки и на лошади, в молодецких забавах: бой мешками, зимняя рыбалка, перетягивание каната, потешные гонки на кочерге, забеги в носках, а также в мастер-классах.

Равнодушных к развлечениям ждали явства: щи деревенские наваристые, масленичные каши, разносолы из погреба, душистый чай из самовара, ароматный сбитень и, конечно же, разные блины – с деревенским маслом и сметаной.

Финалом праздника стала мужская забава для силачей и смельчаков «стенка на стенку» и, конечно, сжигание чучела Масленицы.