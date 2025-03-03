Для перевозки больных из труднодоступных мест требуется вертолет российского производства.

В Омской области объявлен тендер на авиационные работы для оказания медицинской помощи в нынешнем году. Начальная сумма контракта составляет 110,3 млн рублей, итоги конкурса подведут 13 марта.

В условиях контракта прописано, что подрядчик будет заниматься эвакуацией больных, перевозкой медперсонала, доставкой медицинских грузов, в том числе крови и кровезаменителей, лекарств, дезинфекционных средств и аппаратуры. К тому же проводить диагностические и лабораторные исследования, консультации и т.п.

Есть условие для воздушного судна, это должен быть вертолет российского производства, выпущенный после 2014 года. Он должен быть оборудованным носилочными местами и местами для пациентов и медиков - восемь и не менее.

Полеты могут совершаться ежедневно, включая выходные и праздничные дни, однако есть ограничения - не более 14 заявок в неделю.