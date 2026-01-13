Экстренный пациент: грудного ребенка доставили спецбортом из Тары в Омск

Новорожденную девочку срочно эвакуировали в перинатальный центр.

министерство здравоохранения Омской области

В Министерстве здравоохранения Омской области рассказали о том, как в праздники неонатологи Областной клинической больницы спасли жизнь новорожденному ребенку.

– В каникулы омские врачи совершили настоящее маленькое чудо, – отметили в минздраве.

Девочка родилась весом менее 2 кг с врожденными патологиями, в условиях ЦРБ выходить такую малышку не представлялось возможным, медики решили эвакуировать ее санитарным вертолетом из Тары в Омск.

– Спецборт ОКБ оперативно доставил новорожденную и ее маму в специализированное отделение перинатального центра. Во время всего полета за состоянием малышки следили врачи-реаниматологи, – сообщили в министерстве.

В Омске ребенка взяли под наблюдение неонатологи, сейчас новорожденная девочка получает все необходимое лечение.