Санитарная авиация позволяет оказать медицинскую помощь жителям труднодоступных населенных пунктов.

Санитарная авиация позволяет оказать медицинскую помощь жителям труднодоступных населенных пунктов.

В Омской области продолжает развиваться санитарная авиация. В 2023 году было совершено 414 вылетов на вертолетах МИ-8МТ. Полеты осуществлялись в рамках проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» и финансировались из областного бюджета. Из общего числа вылетов 283 были связаны с перевозкой пациентов, а 131 – с выполнением других задач.

Вертолеты санавиации осуществили эвакуацию 545 пациентов из удаленных населенных пунктов для получения медицинской помощи, сообщает портал «Город55». Среди эвакуированных было 29 младенцев и 50 детей в возрасте от 1 года до 17 лет. Годом ранее вертолетная доставка в Омск понадобилась 91 ребенку.

Что касается текущего года, то планируется выполнить не менее 163 вылетов санитарной авиации дополнительно к уже запланированным вылетам, которые будут финансироваться из областного бюджета. Перевозками больных в Омск занимается питерская компания «Хели-драйв Северо-запад». У нее заключены два контракта на 132 млн рублей на доставку пациентов в Территориальный центр медицины катастроф и Омскую клиническую больницу на Березовой.

Вертолеты санавиации играют важную роль в обеспечении медицинской помощи жителям отдаленных районов Омской области. Благодаря этим полетам больные и пострадавшие могут быть доставлены в больницы быстро и безопасно, что способствует улучшению качества первичной медицинской помощи в регионе.