Руководитель предприятия получил представление, а главный бухгалтер привлечена к административной ответственности.

В омской областной прокуратуре рассказали, что муниципальный перевозчик, «Пассажирское предприятие № 8», накопил долгов по исполненным контрактам на 10 млн рублей. Предприятие заключало контракты с 8 юридическими лицами на поставку топлива и на обслуживание транспорта. Однако расчеты за работу организации не получили.

Прокуратура внесла представление руководителю уже АО «Пассажирское предприятие № 8», по результатам рассмотрения задолженность по контрактам перед юридическими лицами полностью погашена.

Кроме того, по инициативе прокуратуры за допущенные нарушения главный бухгалтер организации привлечен к административной ответственности по ч. 9 ст. 7.32.3 КоАП РФ («Нарушение срока оплаты товаров, работ, услуг по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства»). Сумма штрафа не озвучивается.