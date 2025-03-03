«Блинфест» у Дома дружбы на 5-й Рабочей собрал внушительную аудиторию, которой по-настоящему «зашла» масленичная атмосфера.

Накануне, 2 марта, в Омске широко отпраздновали Масленицу. Для удобства горожан праздник провели на шести различных локациях. Как всегда, главным угощением на Масленицу стали блины, а завершился праздник сожжением чучела, которое олицетворяет прощание с зимой.

Корреспондент «Омск-информа» отправился на «Блинфест», который проходил на площади возле Дома дружбы на 5-й Рабочей. Обычно праздники на окраине города получаются самыми атмосферными и непафосными. В этом смысле «Блинфест» себя полностью оправдал. Несмотря на то что мероприятие проходило не в центре города, к Дому дружбы приехало много людей, а возле места проведения праздника даже образовывались пробки. Судя по довольным лицам омичей, масленичные гуляния всем пришлись по нраву.

Зажигательные творческие коллективы

Гостью «Блинфеста» Веронику Гусеву особенно привлекло на празднике большое количество творческих коллективов. Девушка также отметила атмосферу мероприятия: море веселых лиц, громкая музыка, забавные конкурсы и вкусная еда.

– Желаю, чтобы каждый год в Омске так же встречали Масленицу, виделись почаще с близкими. И чтобы все были на позитиве, – добавила Вероника.

Радость детям и взрослым

Другая омичка Евгения Яковлева рассказала, что каждый год старается отмечать Масленицу, посещая подобные мероприятия. Она отметила, что «Блинфест» порадовал ее наличием активностей как для детей, так и для взрослых.

– Также есть места для покупки какого-нибудь сувенира памятного и фудкорты, где можно полакомиться блинчиками, – поделилась женщина.

Больше всего Евгении понравилось то, что ее ребенок радостно участвовал во всех конкурсах и ни разу не заскучал, для нее, как для матери, это главный показатель.

– Еще понравилось выступление на сцене, очень хорошее. Мы видели, что выступают и ребятишки, и взрослые. Это очень радует, что можно принять участие, – подчеркнула омичка.

Атмосфера общего праздника

Другой посетитель мероприятия Константин Зубков поделился, что он и его семья любят подобные мероприятия. Мужчина живет буквально в соседнем доме и, конечно, не мог пропустить масленичное празднование. Константину понравилась общая атмосфера праздника.

– Нам очень нравится. Все моменты интересны. Особенно замечательно, что народ собрался и всем весело, – добавил Константин.

Интересные развлечения и вкусные блины

Гости «Блинфеста» активно участвовали в разных конкурсах: забеги в мешках, лазание по ледяному столбу за призами, борьба на мешках, блинные гадания и футбол на снегу. За победу выдавали купоны, которые можно было обменять на бесплатные блины и полевую кухню. Для мужчин была приготовлена «казачья баня»: парили вениками прямо на сцене.

Как отметила гостья праздника Анна Прохорова, ранее отмечавшая Масленицу на природе, «Блинфест» у Дома дружбы оправдал все ее ожидания. Омичка приехала на праздник с маленьким сыном и осталась под впечатлением.

– Ему лошадки особенно понравились. И блины здесь очень вкусные, и их много. Думаю, это самое интересное празднование Масленицы для меня и ребенка, – отметила Анна.

Женщина порекомендовала каждому хотя бы раз посетить такие празднования, ведь они очень поднимают настроение и сближают всех жителей города.

Атмосфера на «Блинфесте» действительно была очень позитивной и дружной. Подобные мероприятия являются отличным времяпрепровождением для завершения Масленой недели. Сегодня, 3 марта, у православных начинается Великий пост, который продлится 48 дней и закончится 19 апреля.