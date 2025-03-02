Начало поста приходится на понедельник, который наступает за семь недель до Пасхи.

Уже в понедельник, 3 марта, православные верующие уходят на пост. Он самый продолжительный и строгий. Великий пост соблюдают о воздержании от пищи Иисуса Христа в пустыне. Его длительность составляет 48 дней, или семь недель.

В этот период христиане уделяют больше времени молитве и духовным практикам. На сайте Омской епархии опубликовано расписание богослужений на первой неделе Великого поста правящего архиерея – митрополита Омского и Таврического Дионисия.

Великий пост делится на две части: первые шесть недель – Святая четыредесятница, последняя неделя – Страстная седмица. Ограничения касаются пищи, запрещается есть мясо, яйца, молоко, употреблять алкоголь. Иногда разрешено есть рыбу.