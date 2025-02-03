Дмитрий Олихов призвал всех, кто решил соблюдать эту традицию, учитывать свое состояние здоровья.

Представитель Омской епархии протоиерей Дмитрий Олихов высказался о соблюдении Великого поста. По его мнению, есть ряд категорий, которые могут не придерживаться этой традиции, например, по состоянию здоровья.

– Следовать или нет посту – это дело послушания Церкви. Собственно, я бы даже отметил, что человек, который в данном случае слушает Церковь и следует ее предписаниям, является по большому счету верующим, – пояснил протоиерей Дмитрий. – Другое дело, что мера поста у каждого человека разная. Есть люди больные, есть учащиеся, есть беременные женщины, в конце концов, есть с малолетними детьми, прихожане и прихожанки. Мера поста устанавливается духовником и совестью каждого человека. Но в любом случае, на мой скромный субъективный взгляд, пост призван соблюдать каждый православный христианин, а вот в какой мере – это уже дело его духовника и совести каждого человека.

По мнению представителя Омской епархии, приветствуются любые ограничения в пище, даже если девушка делает это ради того, чтобы сбросить пару лишних килограммов к лету.

–Кто-то соблюдает пост ради диеты, мы в этом не видим никаких проблем. Пускай человек попостится ради каких-то своих целей, в следующий раз он уже будет поститься, вспоминая о церковном послушании. Может быть, он придет во время этого поста и к исповеди, и к причащению Святых Христовых Тайн, и к другим таинствам Церкви.

При этом неважно, как конкретно человек соблюдает пост. Это в любом случае шаг к Богу, и «дай, Господи», этот шаг будет не последним.