Отказавшись на время от мяса и молочной пищи, можно оздоровиться и значительно снизить вес. Но поститься нужно правильно.

Отказавшись на время от мяса и молочной пищи, можно оздоровиться и значительно снизить вес. Но поститься нужно правильно.

Позади первая неделя Великого поста у православных христиан. Самые строгие ограничения действуют на первой, четвертой и последней неделе сорокадневного периода. Как показывает практика, держат пост от и до считанное количество тех, кто начал это испытание. Кто-то довольствуется первыми и последними неделями или даже днями. Нередко на прекращении ограничений настаивают врачи. А кому-то и вовсе рекомендуют не поститься.

Без мяса или из-за больших перерывов в приеме пищи есть риск серьезно заболеть. Но если все делать правильно, можно оздоровиться и значительно снизить вес. Как правильно поститься, на что обратить внимание и кому лучше не рисковать? Об этом рассказали наши эксперты – омские врачи и священнослужитель.

Обойтись без крайностей

Доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Елена Лялюкова считает, что ограничения в белковой пище животного происхождения благотворно отражаются на здоровье. Но важно вовремя проконсультироваться со своим лечащим врачом.

– Потребность в посте возникает в связи с духовным состоянием человека, врач же сопровождает пациента в этот период, чтобы сделать его наиболее полезным: как со стороны физического, так и психологического здоровья. Отмечу, что пост для большинства людей благотворно отражается на здоровье. Исключение из рациона продуктов животного происхождения на определенный период времени улучшает липидный состав крови, снижается холестерин. Во время поста многие пациенты значительно снижают массу тела. Однако лучше консультироваться со специалистом, чтобы нивелировать возможные риски обострения имеющихся у пациента заболеваний, – говорит Елена Лялюкова.

Врач считает, что важно предупредить пациента от крайностей и напомнить, что при длительном воздержании от приема пищи могут обостряться хронические заболевания, такие как желчнокаменная болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Специалист напомнила, что пост – это не про диету, а про саморазвитие и совершенствование, про любовь к ближнему и дальнему.

Без мяса не прожить?

Нутрициолог, молекулярный диетолог, врач-биохимик, кандидат медицинских наук Татьяна Притыкина, заглянув в Библию, пришла к интересному выводу. Вероятно, изначально Бог хотел, чтобы мы были вегетарианцами. Адам и Ева жили в райском саду и питались травами и фруктами.

В Бытие 1:29 говорится буквально следующее: «Тогда Бог сказал: «Я даю вам все семенные растения на лице всей земли и все деревья, на которых есть плоды с семенами. Они будут вам в пищу».

– Обратите внимание «…все растения и плоды» – именно то, что рекомендуется по нутрициологии. Но потом в Библии сказано: «Апостол Павел посоветовал…. есть мясо и не беспокоиться о нем». Мясо, которое раньше было запрещено, народу разрешили есть после пришествия Христа. В 1 Коринфянам 10:25-26 говорится: «Ешьте все, что продается на мясном рынке, не вызывая вопросов совести, потому что Земля принадлежит Господу и все на ней – от него», – обращает внимание эксперт.

В литературе указано, что Адам и Ева были совершенно по-другому устроены. Есть предположения, что они были ростом по 3 метра. И метаболизм у них был совершенно другой. Сейчас люди с совершенно другой организацией. И биохимически устроены так, что без мяса не прожить. Точнее, без белка.

– Как же быть, если Великий пост подразумевает полный отказ от мяса? Сейчас ко мне приходят пациенты, очень обеспокоенные этим фактом. Бывают случаи, когда верующие доводят себя до изнеможения, очень истощая свой организм этим мероприятием. Одну женщину спасло от смерти только то, что батюшка в церкви официально разрешил ей употреблять мясо… Вопрос очень сложный. Так сложилось, что почти всем поинтересовавшимся я порекомендовала не постится – в связи с состоянием здоровья, – поделилась нутрициолог.

Прислушиваться к организму

По словам Татьяны Притыкиной, существуют три группы людей, кому противопоказано поститься: дети, беременные и больные. Если с первыми двумя группами все понятно, то о каких болезнях идет речь?

– Больные люди в данном случае – это те, кому противопоказана безбелковая диета, – пояснила специалист. – Те, у кого есть какие-либо хронические заболевания, требующие полноценного питания. Сюда относятся следующие недуги: истощение, онкологические заболевания, дисфункции желудочно-кишечного тракта (язва, холецистит, целиакия, воспалительные заболевания кишки), нарушения пищевого поведения, генетические иммунодефициты, инфекционные заболевания. Постный рацион противопоказан людям с нарушениями обмена веществ (сахарном диабете, фенилкетонурии), склонности к железодефицитной и В12-дефицитной анемии. Поститься разрешено только относительно здоровым людям без каких-либо хронических заболеваний.

Нутрициолог считает, что в идеале безбелковый рацион подходит тем, кто пребывает в отпуске или незначительно загружен. Но в современном мире этого достичь сложно.

Поэтому очень важно прислушиваться к своему организму. Переход на постный рацион не должен вызывать каких-либо неприятных ощущений со стороны всех органов и систем. Например, если появились боли в животе, головокружения, расстройство пищеварения и прочее – лучше обратиться к врачу. Ограничения во время поста не должны повлиять на следующие показатели: общий белок, альбумин, мочевую кислоту, креатинин и мочевину. В норме все показатели эритроцитов и гемоглобин. В анализе мочи не должно быть кетонов.

– Людям, не имеющим хронических заболеваний, для предотвращения возникновения дефицитов рекомендуется вегетарианская диета на фоне дополнительного приема витаминов и микроэлементов. В растительной пище нет семи метаболитов: это витамины D-3 и В-12, омега-3, гемовое железо, таурин, креатин, карнозин. В период поста имеет смысл принимать соответствующие препараты, – рекомендует нутрициолог. – Мы более близки к Богу, когда делаем добро, а не когда не едим мясо…

Пост – это весна души!

Конечно же, пост – это не только и не сколько про диету. Настоятель храма святого Иоанна Предтечи, пресс-секретарь Омской епархии, протоиерей Дмитрий Олихов напомнил, что Великий пост – это духовное упражнение. У каждого своя мера поста. Христианин проявляется в своем отношении к посту. Именно в послушании Церкви проявляется его христианство. Церковь призывает к посту всех, благословляет на пост всех православных христиан. Священнослужитель считает важным обсудить режим поста со своим приходским священником.

– То, что мясная скоромная пища делает человека здоровее, огромное заблуждение, – отмечает священнослужитель. – На самом деле человек может напитаться очень хорошо и без мясной и молочной пищи. В любом случае делать перерывы в употреблении тяжелой мясной и молочной пищи полезно. В каком-то смысле пост является передышкой для нашего организма. Простая растительная пища весьма полезна и дает человеку достаточное количество сил, чтобы он справлялся с любой нагрузкой. Понятно, что монастырские уставы поста не всегда доступны обычному человеку. Поэтому обсуждайте детали со священником.

Отец Дмитрий признался, что его физическая форма в пост гораздо лучше, чем в мясоед. Он напомнил, что пост – время внутренней самоорганизации и дисциплины. Это время задуматься о себе, исповедоваться, побывать в храме на службе.

– Пост – это весна души. Когда душа пробуждается, она дышит, готовится к цветению и принесению плодов! – уверен представитель Церкви.

В этом году Великий пост продлится до 4 мая. В воскресенье, 5 мая, православные отмечают Пасху. Очень важно правильно разговеться, выйти из Поста так, чтобы опять же не нанести вред организму.