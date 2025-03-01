Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Здание начали строить еще в 2008 году.

В микрорайоне Кристалл на Левобережье продают недостроенный дом стоимостью 104,4 млн рублей. Торги по реализации объекта незавершенного строительства проведут 3 апреля, их организатором выступает ТУ Росимущества по Омской области.

Объект начали строить в 2008 году, однако на сегодняшний день его строительная готовность составляет всего 10 %. Недострой располагается в восточной части микрорайона, архитекторы задумывали этот дом как «башню» высотой 16 этажей. Аналогичный дом был построен на западе Кристалла и сдан в эксплуатацию в конце 2013 года.

·Экономика/Бизнес

Здание начали строить еще в 2008 году.

В микрорайоне Кристалл на Левобережье продают недостроенный дом стоимостью 104,4 млн рублей. Торги по реализации объекта незавершенного строительства проведут 3 апреля, их организатором выступает ТУ Росимущества по Омской области.

Объект начали строить в 2008 году, однако на сегодняшний день его строительная готовность составляет всего 10 %. Недострой располагается в восточной части микрорайона, архитекторы задумывали этот дом как «башню» высотой 16 этажей. Аналогичный дом был построен на западе Кристалла и сдан в эксплуатацию в конце 2013 года.