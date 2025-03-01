Заведение будет располагаться в здании бывшего торгового комплекса «Летур».

Федеральная сеть фитнес-клубов DDX Fitness готовится к экспансии в Тюмень, Омск и Новосибирск. На официальном сайте сети указано, что заведение откроется на улице Карла Либкнехта, 3/12, к. 1. По этому адресу располагается бывший торговый комплекс «Летур», недавно сменивший название на «Гагарин Молл».

Ранее совладелец управляющей компании «Центроград», которой сейчас принадлежит комплекс, Илья Иванов сообщал «Омск-информу», что его открытие состоится до конца 2025 года. Сейчас в здании ведутся ремонтные работы.

Сеть DDX Fitness работает в целом ряде крупных российских городов. Месячный абонемент на посещение клуба стоит от 1700 до 2800 рублей.