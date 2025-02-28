Омск-Информ
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·Общество

Родные в последний раз видели ее 1 февраля.

В Омске пропала 19-летняя Регина Андреева. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 1 февраля.
Приметы девушки: рост 164 см, нормальное телосложение, темные волосы, светлые глаза. Одета в черную куртку, черное платье и черные ботинки.
Для поисков девушки набирают добровольцев. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
·Общество

Родные в последний раз видели ее 1 февраля.

В Омске пропала 19-летняя Регина Андреева. Как сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт», ее местонахождение неизвестно с 1 февраля.
Приметы девушки: рост 164 см, нормальное телосложение, темные волосы, светлые глаза. Одета в черную куртку, черное платье и черные ботинки.
Для поисков девушки набирают добровольцев. Сообщить информацию о пропавшей можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.