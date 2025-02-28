Управляющая сетью Светлана Валова назвала причину, по которой прекращает свою работу заведение общепита.

Как стало известно «Омск-информу», с 1 марта закрывается филиал популярной кофейни Traveler`s Coffee на улице Герцена, за ТЦ «Омский». Владельцы объяснили такой шаг техническими причинами.

Как рассказала редакции управляющая сетью Светлана Валова, другие три кофейни: в Нефтяниках, на Левобережье и в ТЦ «Топаз» – продолжат свою работу.

– Собственники приняли такое решение. Планируем сделать ремонт в трех оставшихся точках, в процессе обновления кофейня на улице Карла Маркса. После этого возьмемся за заведение на Левом берегу. И только филиал на Герцена оказался слабым звеном, – пояснила представитель владельцев «Омск-информу».

По данным «Омск-информа», кофейня на улице Герцена оказалась убыточной.

Отметим, что сеть Traveler`s Coffee была основана с 2000 г. в Новосибирске как компания по продаже кофе. В Омске кофейни открылись в 2010-х гг.