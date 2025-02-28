Житель города незаконно прописал в квартире 43 иностранных гражданина.

Полицейские Омска при содействии сотрудников специальных подразделений Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Жилой сектор». Всего было проверено 918 объектов, где проживают и работают более 700 иностранных граждан.

В общей сложности правоохранители выявили 216 административных правонарушений в сфере миграции, в том числе привлечение к незаконной трудовой деятельности иностранных граждан, нарушения правил въезда и пребывания в Российской Федерации, нарушения иммиграционных правил, незаконное осуществление трудовой деятельности и факты предоставления ложных сведений при осуществлении миграционного учета.

К тому же установлен 39-летний гражданин ближнего зарубежья, незаконно находящийся на территории региона. Он заплатит штраф и будет выдворен из страны. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции» в отношении 24-летней омички. В Амурском поселке фиктивно зарегистрировано 43 иностранных гражданина в одной квартире.