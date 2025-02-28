Развитие сети продуктопроводов для перевозки топлива, в том числе дизеля, выгодно для экономики.

Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением более интенсивного развития сети продуктопроводов для перевозки топлива, в том числе дизеля. Этот вопрос накануне обсуждался в Совете Федерации.

Как отметил заместитель начальника Управления регулирования топливно-энергетического комплекса ФАС России Александр Голуб, нефтепродуктопроводы в стране были построены давно и сейчас не развиваются.

– Мы считаем, что необходимо развивать этот вид транспорта. Все мы прекрасно знаем, что нефтепродуктопроводы очень важны для сезона полевой работы, которая проводится у нас весной, летом, соответственно, осенью, – заявил чиновник.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Федоров выступил за строительство продуктопровода от Омска до Дальнего Востока. Подключение к трубопроводной системе всех восточных НПЗ позволило бы снизить энергетические риски, разгрузить инфраструктуру РЖД в восточном направлении.

– В создании такой системы заинтересованы многие грузоотправители – те же угольные компании, которым освободится дорога на восток, да и с точки зрения ритмичности и скорости доставки топлива до потребителя трубопроводная система вне конкуренции, – сообщил Федотов.

Директор департамента транспортировки нефти и нефтепродуктов компании «Транснефть» Павел Горшенков отметил, сейчас возведению новых продуктопроводов мешает отсутствие запросов. Компания же имеет технические условия для реализации таких проектов.