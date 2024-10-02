Омск-Информ
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·Промышленность

Основным видом деятельности ООО «Частная компания «Титан-Плюс» является добыча нефти и нефтяного газа.

30 сентября в Едином госреестре юридических лиц была зарегистрирована новая нефтедобывающая компания из Омской области – ООО «Частная компания «Титан-Плюс». Уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. рублей, основной вид деятельности – «Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа».

Организация зарегистрирована в деревне Красный Овцевод Черлакского района. Единственным учредителем и директором компании является Али Ахмедов. Ранее он занимался сельским хозяйством и оптовой торговлей чистящими средствами.

·Промышленность

Основным видом деятельности ООО «Частная компания «Титан-Плюс» является добыча нефти и нефтяного газа.

30 сентября в Едином госреестре юридических лиц была зарегистрирована новая нефтедобывающая компания из Омской области – ООО «Частная компания «Титан-Плюс». Уставный капитал фирмы составляет 10 тыс. рублей, основной вид деятельности – «Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа».

Организация зарегистрирована в деревне Красный Овцевод Черлакского района. Единственным учредителем и директором компании является Али Ахмедов. Ранее он занимался сельским хозяйством и оптовой торговлей чистящими средствами.