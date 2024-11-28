Регион входит в Западно-Сибирскую нефтегазоносную провинцию.

ФГБУЗ «Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт» оценил запасы нефти и газа на территории Омской области. Согласно данным, которые содержатся в докладе о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов России, по состоянию на 2022 год запасы нефти в Омской области составляли 0,6 млрд тонн, газа – 0,5 млрд тонн. Регион является частью Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

По оценке института, в Омской области также имеются значительные в масштабах страны запасы титана – около 2,7 миллиона тонн, преимущественно в виде погребенных прибрежных россыпей, сообщает «СуперОмск». Наиболее богатым по содержанию титана является россыпное Самсоновское месторождение в Тарском районе.

Кроме того, Омская область входит в топ-10 регионов с крупнейшими запасами циркония – порядка 438 тыс. тонн. Месторождение также находится на территории Тарского района.