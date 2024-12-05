Компания «Памир» не зарегистрирована в госреестре опасных производственных объектов, у нее отсутствует необходимая лицензия.

В Омске приостановили деятельность нефтебазы ООО «Памир», расположенной в Старом Кировске на улице 2-я Казахстанская. На предприятии были выявлены нарушения обязательных требований промышленной безопасности – организации нет в госреестре опасных производственных объектов.

– Кроме того, у предприятия отсутствует лицензия на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию, а именно на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III классов опасности, – сообщили в службе судебных приставов. – Также в организации не обеспечена герметичность технологических систем (следы утечки нефтепродукта в приямки у резервуаров, из технологических трубопроводов и арматуры).

Так как нарушения не были устранены в отведенный срок, суд приостановил деятельность нефтебазы на 90 суток. ООО «Памир» не имеет права использовать резервуары объемом по 700 кубометров, емкостное оборудование, предназначенное для разогрева нефтепродуктов, и технологические трубопроводы для перекачки/транспортирования нефтепродуктов. Компании предоставлена возможность устранить выявленные нарушения.

Судебные приставы выехали на место и опечатали оборудование. Руководство предприятия предупредили о последствиях возобновления деятельности до окончания установленного судом срока.