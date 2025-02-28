Омск-Информ
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·Политика

Бывший руководитель Любинского района Абай Ракимжанов продолжит работу в новом качестве.

Накануне состоялась церемония вступления в должность первого главы муниципального округа Любинского района. Этот пост занял 69-летний Абай Ракимжанов, руководивший Любинским районом на протяжении 15 лет.

– Ближайшие пять лет нам вместе: команде администрации района, подведомственным структурам, всем неравнодушным землякам –  предстоит большая работа, – заявил Ракимжанов. – И это не только воплощение материальных планов и задумок, но и сохранение стабильности общества, его патриотической составляющей, сохранение согласия и единения.

В настоящее время в Омской области идет муниципальная реформа. В ее рамках муниципальные районы становятся муниципальными округами, при этом местное самоуправление на уровне сельских и городских поселений уходит в прошлое.  

·Политика

Бывший руководитель Любинского района Абай Ракимжанов продолжит работу в новом качестве.

Накануне состоялась церемония вступления в должность первого главы муниципального округа Любинского района. Этот пост занял 69-летний Абай Ракимжанов, руководивший Любинским районом на протяжении 15 лет.

– Ближайшие пять лет нам вместе: команде администрации района, подведомственным структурам, всем неравнодушным землякам –  предстоит большая работа, – заявил Ракимжанов. – И это не только воплощение материальных планов и задумок, но и сохранение стабильности общества, его патриотической составляющей, сохранение согласия и единения.

В настоящее время в Омской области идет муниципальная реформа. В ее рамках муниципальные районы становятся муниципальными округами, при этом местное самоуправление на уровне сельских и городских поселений уходит в прошлое.  