·Политика

В Омской области ликвидировали районную администрацию

Ее преобразовали в администрацию муниципального округа.

Перед новогодними праздниками, 30 декабря, в Омской области ликвидировали юридическое лицо администрации Любинского района. Также ликвидировали 35 юрлиц администраций и советов поселений.

Напомним, Любинский район одним из первых решил перейти на одноуровневую систему местного самоуправления. В связи с этим панируется объединение всех сельских поселений в один муниципальный округ.

Любинский район в прошлом январе первым в регионе зарегистрировал юридическое лицо совета муниципального округа.

