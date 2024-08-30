Двое приятелей просчитались с адресом и проигнорировали недавний дождь.

В Любинском районе сельчанин обнаружил следы поджога своего дома. Огнем оказались повреждены пластиковые панели сайдинга и окно. Он обратился в полицию, оценив сумму материального ущерба в 40 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что злоумышленики проникли к дому, перебравшись через забор. Вещественным доказательством в пользу этой версии стали обнаруженные у стены дома осколки стеклянной бутылки и образцы грунта, пропитанного горючей жидкостью.

Правоохранители установили личности поджигателей: ими оказались два омича 32 лет и 28 лет. Ранее мужчины уже преступали закон и имели судимости за имущественные преступления, причинение вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков.

Задержанные «раскололись» на допросе. Оказалось, что они взяли анонимный заказ из даркнета (теневого интернета – прим. ред). Злоумышленники приехали в Любино из Омска, около 4 часов ночи были на месте, пробрались во двор предполагаемой жертвы. Однако перепутали адрес и оказались в другом доме. Там фигуранты подожгли бутылку с бензином и бросили в стену дома. Однако не приняли во внимание, что накануне прошел дождь, который воспрепятствовал возгоранию деревянного дома.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Выясняются все обстоятельства совершенного преступления.