В прошлом году предприятия увеличили размер долга.

По данным на 1 января 2025 года, шесть омских теплоснабжающих организаций задолжали за природный газ почти 575 млн рублей. За прошлый год замер долга вырос на 10 %.

Активнее всего за голубое топливо не платили ООО «ТГКом» (рост задолженности на 89 млн рублей), ООО «Комплекстеплосервис» (долг больше на 35 млн рублей), ООО «ПТЭ» (долг вырос на 29 млн рублей) и ООО «Малая генерация» (рост долга на 17 млн рублей).

Крупнейшим потребителем газа является АО «Тепловая компания», долг компании составляет 302,4 млн рублей. Предприятие по графику оплачивает текущие платежи, а также частично гасит задолженность за прошлые годы.

В 2024 году «Газпром межрегионгаз Омск» принял меры в рамках законодательства, чтобы уменьшить долги должников. Теплоснабжающие организации получили 120 уведомлений о введении ограничений на газ (в некоторых случаях произошло полное отключение). Также предприятие направило пять требований об оплате газа (включая банковские гарантии).

– В настоящее время актуализируем план сокращения и погашения просроченной задолженности теплоснабжающими организациями, – сказал начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов. – С начала года мы направили дебиторам 68 уведомлений об ограничении подачи газа и 12 претензий о задолженности.

Кроме того, поставщик газа направил 22 обращения в «Ростехнадзор» с требованием привлечь к административной ответственности теплоснабжающие организации, которые не выполнили требования о введении самоограничения на потребление газа и у которых отсутствовали банковские гарантии. В результате четыре ТСО оштрафовали на сумму от 10 до 100 тысяч рублей.

Отметим, что в прошлом году в Арбитражный суд Омской области подали 136 исков о взыскании с ТСО долгов за газ на сумму 1,4 млрд рублей. С учетом прошлых лет, с компаний взыскали 1,9 млрд рублей долгов.