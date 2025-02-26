Обязательным требованиям не соответствовали 413 кг продукции.

В 2024 году на территории Омской области с реализации были сняты 19 партий хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий, не соответствующих обязательным требованиям. Общая масса продукции составила 413 кг.

– Виновные лица привлечены к административной ответственности, – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за год были исследовано 1202 пробы этой продукции. По физико-химическим показателям сделали 475 проб, по санитарно-химическим показателям – 166 проб, по микробиологическим показателям – 510 проб, на содержание ГМО – 42 пробы, на радиоактивные вещества – 9 проб.

На качество хлеба омичи жаловались 56 раз, по итогам рассмотрения обращений были объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.