Аналитики посчитали, где в России больше всего торговых центров.

Ведущая международная консалтинговая компания полного цикла в сегменте коммерческой и жилой недвижимости NIKOLIERS опубликовала данные по торговым центрам в России, сколько их построят в 2025 году, какова обеспеченность, и дала прогноз на смену тенденций – малоформатные торговые центры все больше завоевывают рынок коммерческой недвижимости.

В 2025 году объемы ввода ТЦ вырастут в целом по России, наибольший прирост среди городов-миллионников продемонстрирует Екатеринбург, сейчас его показатель выглядит так: 846 кв. м на 1000 человек, в лидерах и Краснодар – 785 кв. м на 1000 человек.

Тройка наименее обеспеченных торговыми площадями городов-миллионников выглядит так: Волгоград (303 кв. м на 1 000 человек), Омск (309 кв. м на 1 000 человек.), Пермь (317 кв. м на 1 000 человек). Если пермяки все же планируют сдать в 2025 году ТЦ «Солдатов» (6 тыс. кв. м), то Омск и Волгоград пока планов не имеют.