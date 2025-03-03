Эксперт считает, что сейчас мода стала более здоровой.

Современная мода вывела в тренды модели одежды, способствующие сохранению репродуктивного здоровья. Своим мнением об этом поделилась главный внештатный специалист по медицинской профилактике МЗОО, главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Вероника Бастрыгина.

По ее словам, еще не так давно мы регулярно встречали на улице молодых людей с подвернутыми джинсами и голыми щиколотками, тревожась за сохранность их здоровья. Молодежь, подворачивая брюки и оголяя щиколотки, старалась акцентировать внимание на обуви.

Цвет, форма, фирма – это важно для модников и модниц. Они считали, ничто не должно отвлекать от главного – новой модели кроссовок.

Кроссовки – это не просто обувь, но и определенный статус владельца. Он выше, если ты можешь себе позволить идеально белую обувь и голые ноги. Тебе не холодно, так как ты можешь себе позволить передвигаться на такси или машине родителей.

Ряд исследователей в России отмечают недостаточную грамотность подростков и молодежи по вопросам репродуктивного здоровья, безопасного сексуального поведения и осознанного родительства. Это в свою очередь обусловливает высокие риски заболеваний репродуктивной системы у несовершеннолетних.

У девочек 15–17 лет начинают реализовываться личностные амбиции и социальные установки, что совпадает с формированием репродуктивных планов и ростом сексуальной активности. Безграмотность в вопросах гинекологического здоровья способна разрушить репродуктивные планы девушек.

В нашем регионе практически каждая 12-я девочка-подросток, которую осмотрели на профилактическом осмотре, имеет те или иные отклонения репродуктивного здоровья. Большую долю отклонений составляют воспалительные заболевания нижних отделов половых путей.

Все это в дальнейшем может повлечь за собой проблемы с рождением детей. Это важно, поскольку обычно девочки хотят в будущем стать мамами здоровых малышей.

По словам Вероники Бастрыгиной, модная тенденция на голые щиколотки не способствовала сохранению репродуктивного здоровья. Хотя уже сегодня модно носить плотные цветные колготки и носки.

Популярны модели, имитирующие трикотажное полотно, вязаные носки с рельефными узорами, модные фактуры под кожу и мех. Дизайнеры экспериментируют с различными нестандартными решениями в оформлении носков.

Высокие цветные и акцентные носки, особенно гольфы, перестали быть уделом модников. Теперь их может позволить себе любой молодой человек или девушка.

Дизайнеры многих брендов предлагают сочетать носки с босоножками и туфлями. Так они предлагают сыграть на контрастах, чтобы сделать носки единственным цветовым акцентом образа.

В зависимости от наряда актуальны носки с люрексом, разноцветные. Так что носим красивые носки, и не только потому, что «голову нужно держать в холоде, а ноги в тепле».

Врач отметила, что сохранению репродуктивного потенциала женщин способствует тренд на длинные платья и юбки. Кроме того, свободные силуэты позволяют утепляться без ущерба для сохранения формы.

Вновь стали популярны боди из различных фактур, включая шерсть, ангору. Все это также помогает красиво утепляться даже при низкой посадке брюк или юбки.

Девочки, девушки и женщины сейчас понимают, что счастливое материнство во многом зависит от них самих. Поэтому выбирают тенденции, которые диктует современная здоровая мода.