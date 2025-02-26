Прокуратура выяснила, что земли не используются собственником. И добилась их изъятия через суд обратно муниципалитету.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил иск прокуратуры и признал недействительным договор купли-продажи земельного участка в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Эта земля была продана компании «Кедр» без торгов в 2022 году. Организации передали эти участки как собственнику расположенных на нем теннисных кортов и административно-хозяйственного блока за 4,5 млн рублей. В июне прошлого года прокуратура подала иск в арбитражный суд с требованием вернуть землю муниципалитету обратно.

Проверка показала, что корты с момента постройки не использовались, а административное здание оказалось недостроенным. Прокуратура обратилась в суд, указав, что участок относится к землям общего пользования и не подлежит приватизации. Суд с доводами согласился и постановил вернуть землю в муниципальную собственность. Решение вступит в силу после всех необходимых процедур.

Второй участок, также приобретенный без торгов, по которому заявлен иск прокуратуры и где «Кедр» собирался строить уже второй свой торгово-развлекательный комплекс, компания вернула мэрии добровольно. Еще на одних землях компания уже построила ТЦ «Парк».

Отметим, что в махинациях с землями парка пытались обвинить директора компании «Кедр» Игоря Толчина и омских депутатов Дмитрия Павлова и Дмитрия Саханя. Однако уголовные дела отменила Генпрокуратура.