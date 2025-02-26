После обливания участников акции ждут плов и чаепитие.

В это воскресенье, 2 марта, на «Зеленом острове» состоится массовое обливание холодной водой из ведра «Пробуждение». Акция уже не первый раз проводится в Омске, в этом году она совпадет с празднованием Масленицы.

– Организаторы приглашают всех желающих, кому уже знакома эта процедура, и тех, кто только хочет узнать о моржевании и закаливании, – говорится в анонсе регионального Минспорта. – После обливания участников ждет плов и чаепитие, также состоится массовое купание опытных «моржей» в проруби.

Мероприятие начнется в полдень, регистрация на него стартует в 11:00. Более подробная информация здесь.