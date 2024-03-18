Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Морозостойкие горожане «пробудились» от зимней спячки.
Вчера на «Зеленом острове» в Омске прошла акция «Пробуждение». Горожане облились холодной водой из ведер.
Как сообщает Федерация зимнего плавания Омской области, в обливаниях приняли участие 72 человека. После обливаний «моржи» также устроили заплыв в проруби.
Ранее в парке прошел забег девушек в купальниках. Так они отпраздновали 8 Марта.
·Общество

Морозостойкие горожане «пробудились» от зимней спячки.
Вчера на «Зеленом острове» в Омске прошла акция «Пробуждение». Горожане облились холодной водой из ведер.
Как сообщает Федерация зимнего плавания Омской области, в обливаниях приняли участие 72 человека. После обливаний «моржи» также устроили заплыв в проруби.
Ранее в парке прошел забег девушек в купальниках. Так они отпраздновали 8 Марта.