Омск-Информ
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·Общество

Так участницы клуба закаливания и зимнего плавания «Омские моржи» отпраздновали 8 Марта.
Сегодня утром на «Зеленом острове» в Омске состоялся забег в купальниках. В нем приняли участие женщины из клуба закаливания и зимнего плавания «Омские моржи». Кадры с этого мероприятия опубликовал «Омск_путеводитель».
Забег стартовал в 11:00 от входа в парк «Вокруг света». Омички бежали по верхней аллее до улицы Кемеровской и обратно до акватории. После забега женщин поздравляли с прошедшим праздником 8 Марта.
·Общество

Так участницы клуба закаливания и зимнего плавания «Омские моржи» отпраздновали 8 Марта.
Сегодня утром на «Зеленом острове» в Омске состоялся забег в купальниках. В нем приняли участие женщины из клуба закаливания и зимнего плавания «Омские моржи». Кадры с этого мероприятия опубликовал «Омск_путеводитель».
Забег стартовал в 11:00 от входа в парк «Вокруг света». Омички бежали по верхней аллее до улицы Кемеровской и обратно до акватории. После забега женщин поздравляли с прошедшим праздником 8 Марта.