«Моржи» проведут церемонию пробуждения от зимней спячки для всех желающих.

«Моржи» проведут церемонию пробуждения от зимней спячки для всех желающих.

В следующее воскресенье, 17 марта, омичей приглашают на обливание холодной водой из ведра. Мероприятие состоится в 13:00 на «Зеленом острове». Сбор и регистрация в 12:00 у сцены летней эстрады.

– Приглашаются все желающие, кому уже знакомо данное мероприятие, и те, кто хочет вновь приобщиться и сделать обливание привычным и полезным занятием и в будущем! Предлагается всем приверженцам здорового образа жизни пробудиться от зимней спячки, приподнять силу духа и принять активное участие в предстоящей акции! – сообщает Федерация зимнего плавания Омской области.

Для участников подготовят теплые раздевалки, солдатскую кашу и чай. Ведра выдадут всем желающим. С собой нужно принести купальные принадлежности, полотенце, сланцы, теплые варежки. Могут также пригодиться халат и термос.