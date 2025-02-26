Житель Омска прятал 56 брикетов с марихуаной и гашишем.

Уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Омска находится в производстве у следователей отдела МВД России по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. У мужчины изъяли более 34 кг гашиша и марихуаны.

Задержан фигурант дела сотрудниками ГУНК МВД России и Управления по контролю за оборотом наркотиков Югорского УМВД у заправки на 15 км дороги Сургут – Лянтор. В машине был обнаружен тайник, между багажным отделением и задним рядом пассажирских сидений находилось 56 брикетов с запрещенными веществами.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства дела, в частности, где приобрел и куда вез наркотики омич. Инкримируют ему преступление по ч. 3 ст. 30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4-5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, в особо крупном размере).