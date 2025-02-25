Пока у аэровокзала нет необходимой инфраструктуры.

Генеральный директор Омского аэропорта Олег Селиверстов на сегодняшней пресс-конференции заявил, что в ближайшее время в Омском аэропорту не планируется присутствие базовой компании. Переговоры ведутся, однако инфраструктура аэровокзала не позволяет оборудовать транзитную зону.

– У нас нет ограничений по приему широкофюзеляжных самолетов, но у нас небольшой аэровокзал, который не позволяет сделать транзитную зону, даже внутрироссийскую, – приводит слова Селиверстова РБК Омск. – Понятно, что наличие транзитной зоны являлось бы преимуществом при рассмотрении возможности базирования. Но в нашем аэропорту такого нет. Надеюсь, что когда-нибудь это появится.

Директор Омского аэропорта добавил, что, не в Омском аэропорту, так в Федоровке удастся реализовать возможность базирования авиакомпаний. Пока никаких перспектив не вырисовывается.

Отметим, что в конце 2021 года Red Wings стала базовой авиакомпанией для Омского аэропорта, но весной 2022 года фактически прекратила базировку в Омске.