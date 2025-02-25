Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Заведение общепита проработало 7 лет.

В Омске после 7 лет работы закрылось детское кафе «Жираффа Мими» на Ленина, 9, в центре Омска. Над входом в заведение висит объявление об аренде. За 380 кв. м бывшего кафе владельцы недвижимости просят 750 тыс. рублей в месяц.

Как оказалось, владельцы уведомили гостей о своем закрытии в соцсетях, сообщает omsk_putevoditel. Причина не называется. Но можно предположить, что точка не выдержала конкуренции с расположенными рядом более демократичными заведениями общепита. Наверняка «кусалась» и плата за аренду помещений в центре города.

·Экономика/Бизнес

Заведение общепита проработало 7 лет.

В Омске после 7 лет работы закрылось детское кафе «Жираффа Мими» на Ленина, 9, в центре Омска. Над входом в заведение висит объявление об аренде. За 380 кв. м бывшего кафе владельцы недвижимости просят 750 тыс. рублей в месяц.

Как оказалось, владельцы уведомили гостей о своем закрытии в соцсетях, сообщает omsk_putevoditel. Причина не называется. Но можно предположить, что точка не выдержала конкуренции с расположенными рядом более демократичными заведениями общепита. Наверняка «кусалась» и плата за аренду помещений в центре города.