Ограничительная мера действует до 28 февраля.

Режим повышенной готовности, введенный в Омской области весной 2020 года в связи с распространением коронавируса, завершает свое действие в эту пятницу, 28 февраля. Последний раз он продлевался в декабре 2024 года.

Будет ли объявлена новая дата либо действие режима наконец-то завершится, станет известно на заседании оперштаба. Он пройдет на текущей неделе.

Отметим, что за прошлую неделю в Омской области было зарегистрировано всего 25 случаев заболевания коронавирусом.