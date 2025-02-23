Омичей ждут гадания на блинах и валеничный биатлон.
В воскресенье, 2 марта, в Омске на площади перед Домом Дружбы на 5-й Рабочей пройдет празднование Масленицы.
В программе ожидаются гадания на блинах, масленичные угощения, песни и выступления народных коллективов, традиционный ледяной столб, «Казачья баня», бег в мешках, валеночный биатлон, катание на лошадях для малышей, а также ярмарка местных мастеров, полевая кухня и «обжорный ряд», сообщает omsk_putevodidel.
Особенностью праздника станет конкурс авторских масленичных блинов «Блинфест», на котором хозяйки испекут самые вкусные блины по семейным рецептам. Кульминацией действа станет сожжение соломенного чучела.