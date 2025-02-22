Первый, в селе Надеждино Омского района, готовятся сдать к концу года.

Строительство крематория в Ленинском округе Омска может начаться летом. Как сообщил директор компании «Возобновляемые ресурсы» Виталий Карпов, сроки пришлось сдвинуть из-за того, что Минобороны РФ еще не передало региону земельный участок под будущий крематорий.

– Мы сейчас повторно написали обращение за подписью региона. В Минобороны РФ попросили повторно обратиться. На данный момент ничего не поменялось. Я думаю, что сроки начала строительства крематория сдвинутся на 2-3 месяца, наверное, на квартал. Даже если землю в кратчайшие сроки передадут, то в любом случае привязка [проекта к территории], получение разрешения будут чуть-чуть оттягивать начало строительства. Надеюсь все-таки на лето, – цитирует Карпова «РБК Омск».

При этом крематорий в селе Надеждино Омского района от московской компании «Помощь» планируют достроить к концу 2025 года.

Накануне пресс-секретарь Омской епархии, протоиерей Димитрий Олихов заявил, что православная церковь высказывается за традиционное погребение, «когда тело хоронится в землю для ожидания Второго пришествия Иисуса Христа». По словам представителя РПЦ, «земли для покойников у нас хватит».