Земли для покойников в России хватит, заявил протоиерей Димитрий Олихов.

Пресс-секретарь Омской епархии, протоиерей Димитрий Олихов рассказал об отношении Русской православной церкви к кремации людей. В настоящее время в Омской области готовятся к реализации сразу нескольких проектов по строительству крематориев.

Как отметил Олихов, православная церковь считает тела усопших святыней и поэтому относится к ним очень требовательно.

– Практически единственным способом погребения христианина являются похороны в землю. Это применительно к территориям нашей огромной страны, земли для покойников у нас хватит, – цитирует протоиерея «АиФ-Омск». – Христианская церковь высказывается за традиционное погребение, когда тело хоронится в землю для ожидания Второго пришествия Иисуса Христа.

Исключением для проведения кремации может быть только заразная, очень тяжелая эпидемия, подчеркнул представитель РПЦ.