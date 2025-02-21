Также выигравший торги подрядчик должен будет убирать мусор вдоль дорог.

Власти Омска объявили торги по поиску подрядчиков, которые выполнят работы по покосу травы и уборке мусора возле дорог. Предполагается заключить контракты для каждого из пяти округов города. Их общая сумма составит 43,45 млн рублей.

Согласно условиям, выдвинутым властями, победители торгов должны будут вести покос травы любой высоты (репейник, лопух, травостой, бурьян, борщевик, переросшая трава, сухостой и поросль), а также убирать мусор. После покоса травы ее необходимо убрать до конца рабочего дня, в который проводится эта работа.

Контракты с подрядчиками будут действовать с начала марта по середину сентября.