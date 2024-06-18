Трава и сорняки в городе растут активно. На своих территориях косить их должны организации и предприниматели.

Трава и сорняки в городе растут активно. На своих территориях косить их должны организации и предприниматели.

В Омске продолжается покос травы, для активного роста которой сейчас создались благоприятные условия. Сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства ежедневно ведут работы на улицах города. С начала летнего сезона в Омске скосили около 350 га травы. Прежде всего ее убирают на сложных перекрестках и выездах на дороги – буйная растительность может привести к аварийной ситуации. Сложность в том, что таких участков много, а все обработать за короткое время невозможно.

Убирают лишнюю траву и из городских скверов и парков. Здесь требуется комплексный подход, поэтому специалистам, работающим руками, помогает специальная техника.

– Сегодня работы по кошению травы планируются на улицах Суворова, Мельничная, Сибирская, 5-я Кировская, Перова, Крупской, Конева, Лукашевича, Комарова, Степанца, 3-я Островская, дорога под Сухой Пролет, Черлакский тракт, 1-я Советская, Космический, Маяковского, 22 Апреля, Заозерная, бульвар на улице Спартаковская, Завертяева, 7-я Северная, – рассказали в мэрии.

Слишком много растет травы и на территории различных организаций. Увы, их собственники не всегда борются с ней так, как того требует законодательство. В подобных случаях к делу подключается департамент контроля администрации Омска. Если предписания не выполняются, ведомство выписывает штрафы. Физические лица рискуют заплатить от 300 до 500 рублей, должностные лица – от 1000 до 2000 рублей либо получить дисквалификацию до трех лет, юридические лица – от 10 000 до 20 000 рублей.

Ну а поскольку покос – это зачастую работа руками, то в мэрии напоминают, что для этого Омску остро нужны рабочие, как сезонные, так и постоянные. Более подробную информацию можно узнать по телефону 21-67-71.