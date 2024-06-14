После дождей и наступившего тепла трава вошла в активную фазу роста. А для того, чтобы ее косить, нужны люди.

После дождей и наступившего тепла трава вошла в активную фазу роста. А для того, чтобы ее косить, нужны люди.

Со стартом летнего сезона на городских улицах начали косить траву, которая вошла в активную фазу роста после прошедших дождей и последовавшего за ними потепления. Особенно запущенные участки рабочие косят в несколько этапов, а помогают им организации-подрядчики.

– Сегодня работы ведутся на подходах к Ленинградскому мосту, путепроводу на улице Кирова, на улицах: Транссибирская, Лукашевича, Герцена, 3-я Ленинградская, Космический проспект, Бульварная, 4-я Линия. В кошении травы задействовано 12 единиц специальной техники и 40 рабочих, – сообщил мэр Омска Сергей Шелест.

По словам мэра, этот фронт работы остро нуждается в специалистах. Они требуются как на сезонную занятость, так и на постоянную. Градоначальник даже озвучил номер телефона, по которому можно узнать об условиях труда: 21-67-71.

В Омске с началом летнего сезона скосили около 277 га травы.