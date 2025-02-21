В 2024 году в регионе погибло около 4 тысяч гектаров леса. По причине лесных пожаров – лишь 20 %.

Лесные пожары перестали быть главной причиной гибели лесов в Омской области. Сейчас на первое место вышел такой фактор, как переувлажнение почвы, связанное с погодными условиями.

По данным специалистов Центра защиты леса, в 2024 году в регионе погибло 3943 гектара леса. И лишь в 20 % случаев причиной гибели леса были лесные пожары. Остальное – воздействие погодных и почвенно-климатических факторов. Они привели к гибели 3156 гектаров леса.

– До 2019 года преобладающей причиной, способствующей утрате устойчивости насаждений, считались именно лесные пожары, как правило, устойчивые низовые разных лет давности. За последние 5 лет ситуация в омских лесах изменилась. Сегодня самая распространенная причина – это длительное, в течение нескольких последних лет, переувлажнение почвы, связанное с погодными условиями, – говорится в сообщении Центра защиты леса. – Вследствие продолжительного вымокания древостои теряют устойчивость и становятся более восприимчивыми к поражению болезнями леса.

Там, где установлено усыхание зеленых насаждений от переувлажнения, затопления или заболачивания, нужно проводить лесопатологическое обследование и санитарно-оздоровительные мероприятия.