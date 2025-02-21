Торговые точки еще намерены побороться за свое существование.

Внесена ясность в истории с закрытием сети магазинов «Светофор», в том числе в Омске. Федеральная налоговая служба 3 февраля приняла решение о начале ликвидации дискаунтеров, которыми владеет холдинг «Инвест Стандарт». Причиной для такого решения стали недостоверные сведения об адресе, которые компания указала при регистрации. По другой информации, триггером стала антисанитария, которая якобы царит в магазинах.

Так или иначе, но по стране после проверок Роспотребнадзора по решению судов приостановили работу 76 магазинов «Светофор». Рейды провели в 58 хозяйствующих субъектах сети в 45 российских регионах. Всего же по итогам проверок в российских регионах из магазинов было изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции объемом более 300 тонн.

Проведены рейды и в Омске, по результатам которых изъято больше тонны мяса без документов. Тем не менее точки продолжат свою работу.

– У нас не было актов об административном приостановлении деятельности [магазинов], – цитирует РБК Омск пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее «Омск-информ» уже сообщал, что магазины «Светофор» не собираются закрываться. К сотрудникам не поступало информации о приостановлении действий этих точек.