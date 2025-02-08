Сотрудники сохраняют уверенность в магазине, несмотря на проблемы с регистрацией и административными делами филиалов в других регионах.

3 февраля Федеральная налоговая служба решила начать ликвидацию сети дискаунтеров «Светофор», которыми владеет холдинг «Инвест Стандарт». Соответствующая информация появилась в базе «СПАРК-Интерфакс».

В Омске, по информации группы «Подслушано в Муромцево», также начались проверки магазинов «Светофор». Во время этих проверок изъяли больше одной тонны мяса, потому что у него не было нужных документов. Некоторые товары не имели сертификатов от ветеринаров, другие – информации о производителе, дате изготовления и сроке годности. Эти продукты убрали с продажи. Против компании начали административные дела за нарушение правил безопасности и санитарных норм.

Корреспондент РИА «Омск-информ» выяснил у работников, получали ли они такую информацию и стоит ли омичам бояться закрытия магазинов.

– У нас такой информации нет. Потому что к нам также поступает такой товар. Вряд ли это может быть каким-то фейком, а может быть, в Москве магазин закрыли из-за санитарии, и люди начали додумывать, – рассказал работник местного «Светофора».

Также на дверях магазинов висит ряд объявлений о наборе на работу, что может означать, что омские отделения в ближайшее время не собираются прекращать свою работу.